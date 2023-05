Domenica 14 Festa della Mamma: giochi, animazione e spettacoli a De Ferrari

Dopo aver festeggiato i papà, Regione Liguria, in collaborazione con Agenzia in Liguria, per la Festa della Mamma di domenica 14 ha organizzato un pomeriggio di giochi e festa in Piazza De Ferrari a Genova, dal titolo “Il mio regalo per la mamma”.

Dalle ore 15 i bambini potranno divertirsi grazie all’animazione, i giochi, il “truccabimbi” e i laboratori per creare pensieri da regalare alla propria mamma.

“Dopo il grande successo riscosso dalla Festa del Papà organizzata lo scorso 19 marzo – ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti – abbiamo voluto organizzare un pomeriggio di gioco e attività all’aria aperta dedicata alle bambine e ai bambini per festeggiare tutte le mamme liguri. Questa giornata è dedicata a tutte le mamme forti, intraprendenti e speciali che rappresentano un pilastro fondamentale della nostra società”.

“La nostra città – ha aggiunto il sindaco di Genova Marco Bucci – è pronta a festeggiare tutte le mamme. Domenica piazza De Ferrari si animerà con tante attività dedicate ai bambini e alle famiglie, un modo per trascorrere insieme una giornata ricca di divertimento. Auguri a tutte le mamme di Genova che rappresentano la nostra forza, la nostra gioia e il nostro sorriso”.

In piazza De Ferrari, dove saranno presenti 5 stand con animatori e 2 trampolieri itineranti, sarà presente un palco dove si esibiranno diversi artisti che si alterneranno con momenti di baby dance e animazione per i più piccoli.

All’interno di ogni stand saranno previste diverse attività.

– STORIE di ANIMALI di cartone, con della relazione tra mamma e cucciolo e come nel mondo animale si manifestano le forme di accudimento. Tre specie di animali diventeranno soggetti di storie, realizzando piccole sagome.

– LA CARTA FIORITA con un laboratorio di fiori creativi; attraverso un rapido gioco di carte “La carta persa”, sarà possibile realizzare una composizione di fiori creativi attraverso collage di forme colorate da assemblare.

– CREIAMO UNA CORONA PER MAMMA – laboratorio in cui verrà realizzata una coroncina di cartone che verrà poi regalato alla propria mamma.

– TRUCCABIMBI

– GIOCHI SPORTIVI.

Le bambine e i bambini che parteciperanno ai laboratori potranno portare a casa un regalo per la propria mamma, così da avere un ricordo della giornata mentre ci sarà anche un break merenda con 540 merendine e 380 succhi di frutta offerti ai partecipanti.

Sui social network di Regione Liguria e La mia Liguria gli utenti potranno anche rispondere alla domanda: “Qual è il regalo più prezioso che hai ricevuto dalla tua mamma?”. Come per i contest passati, tutte le frasi raccolte verranno proiettate il 13 e il 14 maggio in Sala Trasparenza, mentre le migliori selezionate verranno proiettate sul maxischermo in Piazza De Ferrari nelle serate del 13 e del 14 maggio.