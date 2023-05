“Mettiamoci all’opera”: il ricordo di Franco Ardoino dedicato al Gaslini con MSC Crociere

Domenica mattina, a bordo di MSC World Europa, si terrà “Mettiamoci all’opera”, prima edizione di una speciale rassegna benefica organizzata in memoria di Franco Ardoino e dedicata al progetto accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Gaslini, a sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti.

A 9 mesi dalla sua scomparsa, la famiglia Ardoino e la MSC Foundation ricordano il fondatore del Ristorante Europa di Galleria Mazzini, figura importante del mondo della cultura, del commercio e della beneficenza.

L’obiettivo della figlia Cristina, della moglie Giovanna e della nipote Diletta è proseguire l’attenzione riservata da Franco Ardoino allo sviluppo di progetti sociali dedicati al sostegno di meritevoli realtà cittadine. Un impegno che ha caratterizzato l’azione di Ardoino, attento osservatore delle dinamiche della sua Genova. Nel 2010 aveva collaborato all’organizzazione di “Jose Carreras per Genova”, evento benefico per la lotta contro la leucemia. Nel 2013 il suo impegno per “Mettiamoci all’opera”, raccolta fondi di 300.000 euro dedicata ad AIL, Gaslini e all’AREO – Associazione Ricerche Emato-Oncologiche – di cui Franco era socio fondatore. Nel 2017 la promozione per il CABEF (Centro Accoglienza Bambino e Famiglia) del Gaslini. Nel 2018 Ardoino era stato tra gli ideatori della Partita del Cuore disputata allo Stadio Luigi Ferraris. Nel 2019 e nel 2021, per celebrare i 30 anni del Teatro Carlo Felice, speciali serate a base di semifreddo alla panera con offerte per il Gaslini.

“La mia famiglia ringrazia MSC Cruises ed in particolare Daniela Picco e Gianni Onorato per aver reso possibile questa speciale giornata nel ricordo di mio papà Franco – afferma Cristina Ardoino – Abbiamo ricevuto numerose adesioni da parte di chi lo ha conosciuto e stimato nelle varie attività svolte durante la sua vita: anche a tutti loro, va la nostra più sentita gratitudine, anche per la loro vicinanza espressa in questi mesi. ‘Mettiamoci all’opera’ racchiude il senso della vita di mio papà che, allo stesso modo, dedicava idee, energie e passione tanto alla sua professione quanto al suo impegno sociale”.

FRANCO ARDOINO

Nato nel 1945, Ardoino aveva fondato il Ristorante Europa insieme al fratello Giacomo all’inizio degli anni Sessanta. Ben presto, grazie alla sua intraprendenza, l’Europa è diventato luogo di incontro per numerose iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale.

Da segnalare le celebri partite a scopone con protagonisti gli amici Riccardo Garrone e Aldo Spinelli riprese anche dalle telecamere della Domenica Sportiva. Grazie alla regia e alle idee di Ardoino, anche attraverso il collegamento da lui sviluppato con il Teatro Carlo Felice, il Ristorante Europa ha ospitato illustri personaggi del mondo della politica e dello spettacolo a livello nazionale e internazionale.

Franco fu ideatore di numerose iniziative benefiche rivolte a sostegno, in primis, dell’Ospedale Gaslini ma anche di tante altre importanti realtà sociali cittadine. Tifosissimo della Sampdoria, tra i vari incarichi, Ardoino ricopriva il ruolo di vicepresidente vicario di Confesercenti e di membro del Consiglio della Fondazione Carige.

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli aveva conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2003. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo aveva nominato Ufficiale della Repubblica nel 2008 e Commendatore della Repubblica nel 2011.

Franco Ardoino è scomparso il 15 agosto 2022 all’età di 77 anni.