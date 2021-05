San Marcellino e l’Università di Genova, nell’ambito della convenzione con il medesimo Ateneo, e in collaborazione con l’Associazione di Mediazione Comunitaria, organizzano per domani giovedi 13 maggio, dalle ore 18 alle ore 19:45, l’incontro on line “Mediazione comunitaria in ambito penitenziario: riflessioni a partire dai progetti italiani” in streaming sul canale youtube dell’Università di Genova e il canale facebook di San Marcellino.

L’incontro prevede i saluti istituzionali tenuti dalla Prof.ssa Gaetanina Del Sordo Presidente Associazione di Mediazione Comunitaria, Prof.ssa Nadia Rania Università di Genova e Nicola Gay s.j. San Marcellino.

Segue una discussione dove emergeranno gli aspetti di forza e di criticità dei progetti sviluppati in questi ultimi sei anni in Italia a partire dal X Congresso Mondiale di Mediazione (Genova, 2014). In quell’occasione è stato tenuto, a Milano, un workshop sulla consolidata e decennale esperienza di mediazione comunitaria tra pari del Patronato Para la Reinserción Social, dell’Instituto de Mediación de México e dell’Università della Sonora presso il Carcere Ce.Re.So.1 di Hermosillo.

Dal 2015, insieme all’Associazione Sesta Opera San Fedele di Milano e alla Direzione della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, è attiva, nel reparto femminile di quell’istituto di detenzione, l’esperienza pilota italiana di mediazione comunitaria in ambito penitenziario.

Nel caso di Genova, dal 2016 è iniziata la collaborazione con la Casa Circondariale di Genova-Marassi e dal 2017 sono stati attivati percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria tra pari presso la suddetta Casa Circondariale, la Casa di Reclusione di Chiavari e il reparto femminile della Casa Circondariale di Pontedecimo.

Intervengono: Mara Morelli Università di Genova, Danilo De Luise San Marcellino; Juan Pablo Santi Associazione di Mediazione Comunitaria, Chiara Santini Associazione Sesta Opera San Fedele. Modera l’incontro Matteo Buffa, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova. Durante la discussione Monica Di Liberto (Corso di Laurea Magistrale in Psicologia) e Giona Micucci (Corso di Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretariato) presenteranno i due lavori di tesi magistrale recentemente discussi all’Università di Genova.

Info: San Marcellino Genova Opera sociale dei Gesuiti, Via al Ponte Calvi 2/4 16124 Genova, tel. +39.010.24.70.229 oppure +39.010.24.67.786, mail segreteria@sanmarcellino.it, Associazione San Marcellino, mail associazione@sanmarcellino.it.

Marcello Di Meglio