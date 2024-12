Domani ad Albenga all’Unitre lo scambio degli auguri natalizi

Albenga. Sono già più di 400 i soci che si sono iscritti e stanno seguendo le lezioni dell’anno accademico 2024-2025 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, guidata da Claudio Almanzi.

Molte sono le iniziative che l’Uni3 nei suoi tre plessi (Albenga, Borghetto Santo Spirito ed Ceriale) sta realizzando. Notevole successo stanno ottenendo le conferenze a palazzo Oddo: ai primi appuntamenti con Beppe Peretti, Josepha Costa Restagno e Riccardo Aicardi hanno partecipato centinaia di entusiasti spettatori. La prossima relatrice sarà la scrittrice Sandra Berriolo il 23 gennaio.

Durante le festività natalizie l’Unitre chiuderà dal 20 dicembre alla Befana, mentre il coro del sodalizio accademico ingauno sarà impegnato in due concerti: il primo a Laigueglia il 4 gennaio ed il secondo ad Albenga il 5 gennaio. Domani pomeriggio invece (alle ore 17) è in programma, al terzo piano di palazzo Oddo, nell’aula magna dell’Unitre, la tradizionale festa prenatalizia per lo scambio degli auguri che prevede la presenza della maggior parte degli insegnanti e studenti.

Prima dello scambio degli auguri si esibirà il coro “La voce del Centa” diretto dalla Direttrice d’Orchestra Eleonora Mantovani e verrà proiettato il film “Uomini di Pace e tirannia” realizzato dal Gruppo Teatrale Ilarodia coordinato dalla docente Silvana Ansaldo. L’ Unitre Comprensoriale Ingauna è una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’intero comprensorio.

Il sodalizio, oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci. Il sodalizio accademico e culturale ingauno offre agli studenti una settantina di corsi nelle tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale. “Anche quest’anno- ci ha detto il presidente Almanzi- il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per l’anno accademico 2024- 2025 un gran numero di corsi. Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, al giapponese, al russo, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica”. Per chi volesse avere maggiori informazioni, o iscriversi è possibile farlo rivolgendosi alla segreteria dell’ Unitre3 ingauna (Palazzo Oddo, Via Roma, 58, Albenga), che è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, oppure visitando la pagina FB Uni3ingauna, o scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il sito Internet www.unitrecomprensorialeingauna.it

Adalberto Guzzinati