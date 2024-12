Proclamato sciopero di 24 ore

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa notte, intorno alle ore 2:40, al Terminal Psa di Genova Pra’, causando la morte di un portuale e il grave ferimento di un altro. La vittima, Giovanni Macciò, 52 anni, è rimasta schiacciata da una ralla mentre controllava i sigilli di un container, perdendo la vita sul colpo. Macciò lascia una moglie e un figlio.

Dinamica dell’incidente e feriti

Secondo le prime ricostruzioni, la ralla avrebbe sterzato improvvisamente, travolgendo Macciò e schiacciandolo contro un container. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 46 anni, è stato sbalzato fuori dal veicolo durante l’impatto, riportando gravi traumi alla colonna vertebrale e al cranio. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in codice rosso all’Ospedale San Martino di Genova. I test effettuati sul conducente, tra cui l’alcool test, sono risultati negativi.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, la guardia costiera e gli ispettori della ASL, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno verificando le responsabilità e analizzando le condizioni di sicurezza sul lavoro al terminal portuale.

Reazioni dei lavoratori e sciopero sindacale

In seguito alla tragedia, i portuali hanno deciso di manifestare il proprio lutto chiudendo l’accesso al Varco Etiopia, con ripercussioni sul traffico in Lungomare Canepa e sulla Guido Rossa. Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasportihanno indetto uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dell’ambito portuale, esprimendo solidarietà alla famiglia della vittima e al collega ferito.

Dichiarazioni del terminal Psa

Il terminal Psa ha rilasciato una nota in cui descrive l’accaduto: “Poco prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente all’interno del piazzale del terminal di Pra’. Per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato, colpendo in modo violento un altro mezzo operativo. L’impatto ha causato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo.”

Il management del terminal e tutti i dipendenti si sono uniti al cordoglio per la famiglia della vittima, annunciando la chiusura del porto in segno di lutto.

Sicurezza sul lavoro: una questione urgente

La tragedia di Genova Pra’ riaccende i riflettori sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate nei luoghi di lavoro, in particolare nei contesti ad alto rischio come i terminal portuali. I sindacati chiedono misure concrete per prevenire incidenti simili in futuro, puntando l’attenzione sulla formazione e sulla manutenzione delle attrezzature.