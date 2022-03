Domani a Villa Nobel a Sanremo cultura e gastronomia

IMPERIA. 21 MARZ. Sarà la splendida Villa Nobel ad accogliere i partecipanti alla XVIIIesima edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, dedicata alla figura di Claudia Ferraresi ed organizzata dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

All’ evento saranno presenti personaggi di rilievo del mondo della cultura, del giornalismo e della gastronomia. Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di galateo, svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi, conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano parlerà del tema: “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? un grande palcoscenico!” Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo Regione Liguria, consegnerà i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2022” dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

“Come vuole la tradizione di questa manifestazione- ci ha spiegato il noto giornalista ed editore Claudio Porchia, che presenterà l’evento ed è uno degli organizzatori- durante il pomeriggio verrà presentata la Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza. Dopo la visita guidata di Villa Nobel, alle ore 17, inizieranno gli interventi degli illustri ospiti cui seguiranno la presentazione della Guida e la consegna dei riconoscimenti”.

Questo l’elenco dei personaggi e delle aziende a cui verrà consegnata la targa: Simone Molinari, Sindaco di Garlasco (PV), per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione gastronomica; Ziccat Cioccolato Torino, per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio; Mauro Sandri azienda Albenga in Tavola di Albenga (SV), per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola; Marco Temesio Cascina Nirasca Pieve di Teco (IM), per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola; Donatello Ghiglione azienda Rio Rocca San Lorenzo al mare (IM), per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola; Biscottificio Gibelli Vallecrosia (IM),

per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio e Senese Gianni Sanremo (IM), per l’attività di ristorazione svolta con passione e valorizzando le produzioni agricole locali all’interno di una cucina di grande tradizione.

CLAUDIO ALMANZI