Domani a Borghetto S.S. le Costellazioni Familiari

SAVONA. 18 FEBBR. Un incontro con Dolores Saracini ed Irene Carretto dedicato alle Costellazioni Familiari è in programma per domani presso l’associazione Vivere lo Yoga in via Ticino, 8. Una occasione ideale, per chi fosse interessato, per cercare di avvicinarsi alla visione ed alle intuizioni più profonde del grande psicoterapeuta statunitense Carl Rogers basate sulla estrema fiducia nelle possibilità altrui.

“Si cerca – ci spiega una delle docenti Dolores Saracini- di aiutare ciascuno a tirar fuori da sé meglio che può dare. Si tratta di un metodo efficace per liberare l’individuo dalle dinamiche che lo trattengono dal realizzare sé stesso ed il suo potenziale. Le costellazioni sono uno strumento potente per affrontare profonde tematiche vitali quali le relazioni di coppia, con i genitori, con i figli, il lavoro e il successo; e contribuiscono a vivere con consapevolezza, armonia e libertà la propria Vita”.

A presiedere l’associazione nazionale che organizza questi incontri, master ed iniziative, la Scuola di Life Counselor in Academy, è il noto trainer Massimo Cicolin, docente di Teatroterapia, Psicodramma Olistico e Costellazioni familiari, allievo di Bert Hellinger e di altri illustri formatori. Le costellazioni Familiari sono un famoso metodo per vivere in armonia e libertà la propria vita. Coloro che interverranno a Borghetto potranno incontrare ed ascoltare due delle docenti e trainer counselor più efficaci attualmente operanti in Italia.

Per avere maggior informazioni sulla giornata è possibile contattare il numero telefonico 3294636184, oppure visitare il sito www.lifecounselor.it. La giornata ha lo scopo di presentare un metodo all’avanguardia per poter indagare le ragioni di alcuni comportamenti ripetitivi che portano disagio nella nostra vita di cui spesso non riusciamo a capire le cause.

“La speranza è quella- conclude Irene Carretto- che attraverso questi incontri ci siano sempre più persone consapevoli di quanto sia importante migliorare noi stessi, il nostro ambiente familiare, quello lavorativo e sociale per vivere serenamente i benefici di un’energia sana e positiva”.

CLAUDIO ALMANZI