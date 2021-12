Django e Django al Circuito Sivori lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 18.30. Incontro con il regista Steve Della Casa.

Da “Django” di Sergio Corbucci (1966) a “Django Unchained” di Quentin Tarantino (2012) a “Django & Django – Sergio Corbucci Unchained” di Luca Rea e Steve Della Casa (2021).

Ovvero, nell’ordine, uno spaghetti western storico, un western postmoderno d’autore e un documentario che ne esplicita il collegamento, ripercorrendo la storia di un maestro del cinema come Corbucci, attraverso lo sguardo di Tarantino, Franco Nero e di altri testimoni dell’epoca.

Al cinema Sivori lunedì 20 dicembre 2021 (ore 18.30) è in programma una proiezione speciale del film “Django & Django.

Sergio Corbucci Unchained”, presentata dal regista Steve Della Casa, critico e cultore del cinema, oltreché conduttore della trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 “Hollywood Party”.

Sarà lui, in un incontro moderato dalla docente e critica cinematografica Francesca Savino, a parlare di questo corto circuito artistico tra il cinema italiano del Novecento e il cinema hollywoodiano degli anni Duemila.

“Django & Django – Sergio Corbucci Unchained” è un documentario che racconta Sergio Corbucci, uno dei maestri degli spaghetti western e considerato da Quentin Tarantino “il secondo miglior regista di western italiani”.

È proprio Tarantino, che al “Django” di Corbucci si è ispirato per il suo “Django Unchained”, a raccontare il regista italiano, che ha citato anche nel suo ultimo lavoro, “C’era una volta a Hollywood”.

Grazie a materiali d’archivio e alle testimonianze di chi lo ha conosciuto, il film delinea il ritratto di Corbucci, simbolo di un cinema italiano di un altro tempo, che sapeva imporsi sul commercio mondiale e ammaliare gli spettatori di oltreoceano.

Tra le testimoniane raccolte anche quelle di Franco Nero, uno degli attori feticcio di Corbucci, e Ruggero Deodato, che è stato il suo aiuto regia in “Django”.

Il documentario è un omaggio a uno dei grandi nomi della cinematografia nostrana, ma allo stesso tempo cerca di fare un parallelismo tra un regista italiano della vecchia generazione e uno contemporaneo come Tarantino.

