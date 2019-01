“La perturbazione ha raggiunto la Liguria e il suo capoluogo esattamente come da previsione meteo, con tanto di allerta gialla diramata nella giornata di ieri dall’agenzia regionale Arpal. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale non ha provveduto a mettere in atto le normali procedure per evitare disagi ai cittadini”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali e regionali del Movimento 5 Stelle.

“La viabilità – hanno aggiunto – è andata quasi subito in tilt e ci giunge notizia che non si è nemmeno provveduto a spargere il sale dove la neve e le temperature in picchiata rendono sempre più concreto il rischio che su strade e marciapiedi si formi il ghiaccio.

È evidente che il sindaco Bucci non ha ritenuto doveroso adottare le precauzioni del caso, ma lo stato di sicurezza delle strade genovesi è davvero precario”.