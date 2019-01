Neve, disastro in Centro. Pd: Genova impreparata, zero sale su strade e bus senza catene

“Imbiancata e purtroppo impreparata. Così in queste ore appare Genova alle prese con una nevicata tutt’altro che leggera.

Da più parti abbiamo ricevuto segnalazioni del mancato spargimento di sale sulle strade (contrariamente a quanto annunciato ieri dall’amministrazione comunale) e dell’assenza di catene sui bus Amt in circolazione (per i quali non è stato messo in atto un adeguato piano di prevenzione come fatto invece dalle Ferrovie) e i mezzi sono dovuti rientrare in rimessa per metterle creando notevoli disagi agli utenti”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali del Pd.

“Questa situazione – hanno aggiunto – ha creato forti disagi e serie condizioni di pericolo in tutta la città, soprattutto a partire dalle aree collinari, agli abitanti e al personale del trasporto pubblico locale in servizio.

La nevicata di oggi non è arrivata inaspettatamente. Ci chiediamo e chiediamo al sindaco e alla giunta, quali interventi sono stati messi in atto dopo l’avviso di allerta per oggi, prolungata fino alle 6 di domani?

Di fronte a questo progressivo aggravarsi della situazione, perché non è stato riunito il Coc (Centro operativo comunale) per gestire le emergenze?

Crediamo che il comportamento dell’amministrazione in questa circostanza non si sia dimostrato adeguato e di questo nei prossimi giorni chiederemo conto in Commissione consiliare”.