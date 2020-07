Disastro Mit e autostrade, Bucci: a rischio anche lavori asfaltatura Ponte di Genova

“I lavori sul Ponte di Genova sono in linea con il programma per avere la struttura pronta mercoledì 29. Dalla prossima settimana s’inizierà ad asfaltare, ma l’asfalto arriva dal Basso Piemonte e noi non possiamo permettere che stia 4 ore fermo in coda perché poi sarebbe da buttare via. Dobbiamo fare in modo che l’arrivo delle materie prime sul ponte non sia inficiato dal caos autostrade”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

Il commissario governativo ha quindi espresso le proprie preoccupazioni sulla possibilità che il disastro sul nodo genovese autostradale, causato dai cantieri infiniti di Aspi e dall’inefficace intervento del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, possa avere pesanti effetti negativi anche sulla ultimazione del lavori del nuovo viadotto sul Polcevera.

Completata la soletta, la prossima settimana prossima, secondo il cronoprogramma, bisognerebbe procedere all’asfaltatura, su più strati, per arrivare a metà luglio con il collaudo statico, ma le code in autostrada potrebbero costituire un ostacolo molto pericoloso all’approvvigionamento del materiale.

Marco Bucci ha anche ribadito di essere ancora in attesa delle indicazioni operative del ministero per arrivare entro l’inaugurazione a un collaudo operativo dell’infrastruttura.