Disastro autostrade, situazione del traffico. Le prossime chiusure notturne

Oggi si decidono le modalità di chiusura del tratto Genova Aeroporto – Pra’ in A10

In attesa delle decisioni su come verrà gestita la chiusura in A10 del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, di prima mattina si è registrato traffico sostenuto intorno al nodo genovese per le partenze dai traghetti e per la continua attività nei cantieri.

Ecco la situazione alle 10.45

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 120.7 in direzione Milano, è presente una coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 17.2 in direzione Genova, è presente una coda di 5 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 25 in direzione Rosignano, traffico Rallentato tra Recco e Rapallo per lavori.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 29.9 in direzione Gravellona Toce, traffico rallentato tra Masone e Ovada per traffico intenso.

Le prossime chiusure

Questa settimana anche sulla riviera di levante sono previste diverse chiusure notturne. La conseguenza sarà il dirottamento del traffico, anche quello pesante, sulla viabilità ordinaria.

Da questa sera di lunedì sera alle 22 fino alle 6 di martedì chiude la A12 da Rapallo a Chiavari in direzione Livorno per lavori.

Chiude poi dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì il tratto tra Chiavari e Lavagna, sempre in direzione Livorno. Ed ancora, dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì chiusura per l’allacciamento Genova Est-Bivio A7 in direzione Genova.

La situazione in tempo reale del traffico in autostrada: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do