Varazze celebra la bandiera Blu. Dal 26 al 30 Luglio 2021, settimana dedicata alla Bandiera Blu per la Città e la Marina.

Varazze celebra la bandiera Blu

Cerimonia di consegna il 27 luglio e iniziative di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente.

Anche nel 2021 la Città di Varazze e Marina di Varazze hanno ottenuto la Bandiera Blu, rispettivamente delle località turistiche balneari e per gli approdi.

Il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation of Environmental Education) che premia, non solamente la qualità delle acque,

ma anche l’ottemperanza a una serie di requisiti come:

l’impegno nella gestione ambientale, la depurazione delle acque, i servizi offerti, la sicurezza per la balneazione e le attività di educazione e sensibilizzazione al pubblico.

Verrà ‘celebrato’ con una settimana di appuntamenti dedicati all’ambiente.

Martedì 27 Luglio alle ore 21.00 nel giardino dell’ex asilo “Boschine” si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu per il Comune di Varazze.

La città ottiene il riconoscimento per il ventesimo anno consecutivo, e per la Marina di Varazze, giunta alla tredicesima.

Nel corso della serata si terrà una presentazione di immagini e video dedicati alla biodiversità del Mar Ligure e del Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos, a cura dell’“Associazione Menkab: il respiro del mare”.

La serata inaugura una settimana di appuntamenti promossi congiuntamente dall’Amministrazione e dal Marina, dedicati alla salvaguardia dell’ambiente

“Anche quest’anno l’Amministrazione e il Marina di Varazze hanno deciso di condividere gli eventi Bandiera Blu’”.

Ha affermato così il vicesindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

“Il prestigioso riconoscimento che anche nel 2021 è stato assegnato sia alla città di Varazze che al porto turistico.

Abbiamo deciso di condividere questi eventi per fare gioco di squadra tra Città e Marina di Varazze;

per mostrare con orgoglio come tutta la nostra Città sia avvolta dal prestigioso vessillo assegnatole da FEE.

Il Marina di Varazze è un fiore all’occhiello della nostra bella Varazze, così come il litorale, le spiagge, e ovviamente il mare.

Entrambe le realtà sono, da tempo, certificate ISO 14001.

Tante le iniziative e le attività portate avanti nel corso dell’anno dalla Città di Varazze, in particolare per l’educazione al rispetto dell’ambiente.

A partire dai più giovani, i ragazzi delle scuole primarie.

Loro hanno partecipato al progetto Eco-Schools, percorso virtuoso per la diffusione di buone pratiche conclusosi con l’assegnazione della Bandiera Verde”.

L’Assessore all’ambiente della Città di Varazze, Mariangela Calcagno ha dichiarato quanto segue:

“Grazie ai ragazzi di Menkab abbiamo deciso di puntare sulla professionalità e sulla competenza per illustrare temi così importanti e per i quali abbiamo sempre la necessità di alzare l’attenzione”.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso in collaborazione con la Città di Varazze” dichiara Giorgio Casareto, Amministratore Delegato di Marina di Varazze.

“I risultati raggiunti e il continuo miglioramento delle nostre iniziative su diversi fronti, dall’educazione ambientale, alla gestione dei rifiuti,

ci stimolano a mantenere alto l’impegno che ha portato Marina di Varazze a ottenere la Bandiera Blu per il tredicesimo anno consecutivo.

Un importante riconoscimento che, unitamente agli obiettivi raggiunti dalla Città, supporta senza dubbio la valorizzazione turistica dell’intero territorio”

Le iniziative della settimana ‘Bandiera Blu’ 2021

Dal 26 luglio al 1° agosto pulizia dei fondali e raccolta dei rifiuti trasportati dalle correnti.

Se ne occuperanno i biologi di Menkab insieme a subacquei esperti di Olimpia Sub e sommozzatori di Marina di Varazze.

la Lega Navale di Varazze e SAT parteciperanno ad attività di sensibilizzazione sull’inquinamento marino.

A settembre l’iniziativa si ripeterà dedicandosi, questa volta, alle spiagge.

Esposizione fotografica dedicata ai mammiferi marini del Santuario Pelagos avvistati nel Mar Ligure e lungo la costa varazzina.

30 e 31 luglio, in Marina di Varazze, nell’area dell’Ottagono alle 18.00.

Evento a cura dell’Associazione Menkab, con la partecipazione dei circoli nautici, del Museo del Mare della Marina di Varazze e di Varagine.it.

Ingresso libero.

Il 30 luglio saranno disponibili flyer informativi per i diportisti con consigli per una buona condotta in caso avvistamento di cetacei e per la gestione dei rifiuti marini.

Le attività di formazione su questo tema proseguiranno anche nel mese di settembre. Il Comune è, tra l’altro, sottoscrittore della “Carta di Partenariato Pelagos” dal novembre 2016.