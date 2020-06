Disastro Autostrade, Piana: cantieri non segnalati. Toti convoca d’urgenza i vertici di Aspi

“E’ stata una scelta inevitabile. Ho assunto questa decisione con grande rammarico, ma non sarebbe stato rispettoso, sia nei confronti dei colleghi consiglieri che del personale del Consiglio, aprire i lavori dell’aula per un’ora o un’ora e mezzo al massimo”.

Lo ha spiegato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana (Lega) dopo che, insieme ad altri consiglieri regionali provenienti dal Ponente, stamane è rimasto intrappolato in autostrada tra Varazze e Genova. E quindi è saltata la seduta del consiglio regionale.

Intrappolati tra Varazze e Genova: 13 chilometri di coda. Salta consiglio regionale

“L’apertura continua – ha spiegato Piana – di nuovi cantieri da parte di Aspi, spesso non tempestivamente segnalati, ormai da tempo sta provocando forti disagi a tutti i cittadini, liguri e non, a lavoratori, pendolari, studenti.

Complimenti e grazie al Governo e alle società concessionarie.

Credo sia indispensabile, in maniera corale e unanime, al di là delle appartenenze partitiche, avviare una riflessione seria sulla necessità non più rinviabile di potenziare la rete autostradale del nodo genovese”.

“Ho convocato oggi d’urgenza in Regione i vertici di Autostrade – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti – dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria, che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure.

Così non va: una cosa è la messa in sicurezza seria, anche se colpevolmente rimandata, altro è imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria.

È una situazione inaccettabile e noi non staremo a guardare mentre il governo tace e non decide su infrastrutture e concessioni. Abbiamo il diritto di ripartire anche noi”.

“Ho il dovere – ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino (FdI) – di riportare la giusta indignazione degli albergatori liguri, che in queste ore stanno ricevendo lamentele dai clienti e rischiano di pagare per l’ennesima volta la disorganizzazione e l’irresponsabilità di un concessionario che non impara mai dai suoi errori.

È inaccettabile che in tre mesi di chiusura dei confini regionali, e in mesi primaverili, Autostrade non abbia pianificato la maggior parte degli interventi di manutenzione che sapeva già di dover fare e li porti a esecuzione ora tutti insieme, con la stagione turistica che cerca di partire tra mille difficoltà”.