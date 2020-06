Coppa Italia | Interessante presa di posizione di Federsupporter

Leggere prima della finale di Coppa Italia i nomi di medici, infermieri, sacerdoti e volontari uccisi dal Covid-19

Interessante Comunicato Stampa di Federsupporter, l’associazione che raduna tutti i tifosi di calcio d’Italia, presieduta dal romano Alfredo Parisi.

Nel documento c’è la forte richiesta, indirizzata provocatoriamente ai “signori del pallone”, di “leggere prima della finale di Coppa Italia i nomi di medici, infermieri, sacerdoti, volontari uccisi dal Covid-19”.

“Nel vergognoso scenario della ripresa di uno pseudo campionato – scrive Federsupporter – si stanno verificando tentativi, da parte delle società di calcio, di mercificare la passione dei tifosi per riempire i vuoti degli stadi.

Come sempre, le società sportive, anziché riconoscere i diritti dei tifosi, come dimostrato dal dichiarato atteggiamento di non rimborsare le quote non godute degli abbonamenti, vogliono “usarli” come un muto coro greco che invoca l’aiuto degli dei mediatici”.

Il Comunicato prosegue puntando l’indice anche verso le società sportive: “Dalle società sportive neppure un atto di solidarietà sociale nei confronti di un evento che ha cambiato e cambierà la normalità della nostra vita. Atto di solidarietà che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe, responsabilmente, assumere la FIGC, in occasione delle imminenti gare di Coppa Italia, alla quale non si può proprio rinunciare, in attesa, addirittura, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Da qui la proposta di Alfredo Parisi: “Proponiamo in occasione della Finale di Coppa Italia, potrebbero essere letti, in ordine alfabetico, i nomi di medici, infermieri, sacerdoti, volontari che hanno sacrificato la loro vita per permettere ad altri di vivere e di vivere anche questa giornata di sport. In tal modo si darebbe un senso a questa Coppa Italia”.

Un’ottima idea, per far tornare più umano uno sport che al momento è troppo lontano dalla realtà degli appassionati.

Franco Ricciardi