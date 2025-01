Disastro autostrade, Orlando: battaglia per riconoscimento diritti dei liguri

“Bisogna vedere se effettivamente la Regione Liguria è in grado di recuperare un’autonomia con Autostrade per l’Italia rispetto al passato, uscendo dall’atteggiamento dell’epoca Toti, che non aiuta alcuna postura negoziale.

Credo davvero che qui sarebbe utile condurre una battaglia comune, perché i diritti dei liguri siano riconosciuti nei confronti di un monopolista naturale come Aspi, che rischia di diventarlo sempre più, alla luce della crisi del trasporto pubblico locale, ferroviario e delle strade statali”.

Lo ha dichiarato ieri il consigliere regionale ed ex ministro spezzino Andrea Orlando (Pd) in un’intervista all’edizione genovese del quotidiano La Repubblica.

