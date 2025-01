Via Adua, lucciola morde 60enne e poi gli ruba il portafoglio

Rapina l’altra notte in via Adua a Genova Principe, non lontano dalla stazione marittima. Un 60enne ha fatto salire sulla sua auto una “lucciola” e insieme hanno deciso di appartarsi poco lontano.

Tuttavia, la donna a un certo punto lo ha morsicato a un orecchio e, con una mossa fulminea, è riuscita a rubargli il portafoglio contenente circa 300 euro.

La prostituta è poi fuggita a piedi senza lasciare traccia.

Il malcapitato ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e i sanitari del 118, che lo hanno medicato.

I poliziotti hanno ritrovato il portafoglio in via Mura degli Zingari, distante alcune decine di metri, senza il denaro, ma con i documenti.

