Due contro uno La Procura di Genova ieri ha chiesto il rinvio a giudizio per due calabresi accusati di avere sequestrato e picchiato un uomo, con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i due di 45 e 38 anni, originari di Reggio Calabria ma residenti a Genova Molassana, nel gennaio 2023 avevano raggiunto la vittima in un bar dopo la telefonata dell’ex moglie del quarantacinquenne.

La donna gli aveva detto che il nuovo compagno l’avrebbe maltrattata e così era stata organizzata una sorta di spedizione punitiva.

L’ex marito si era dunque presentato dall’uomo e lo aveva colpito con un pugno in faccia dopo avergli urlato in pubblico: “Picchi le donne? Adesso prova a picchiare me”.

Insieme a un amico l’avevano poi caricato in auto a forza e lo avevano portato in giro per la città per circa un’ora.

La sentenza è prevista il 14 gennaio.

