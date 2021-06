Disastro Autostrade in Liguria. Dopo i sopralluoghi dell’ispettore del Mit Placido Migliorino sulle autostrade in Liguria che, in particolare, hanno evidenziato problematiche per il viadotto Costa Rossa a Sestri Levante, il viadotto Rio Burchi sopra Bogliasco e la galleria Monte Castelletti tra Nervi e Recco, i cantieri in essere in A12 dureranno per almeno altri 10 giorni.

Questa mattina si registrano i consueti disagi per chi viaggia sulla rete autostradale della Liguria con code, chiusure e rallentamenti praticamente su tutte le tratte.

Ecco la situazione alle 10 di questa mattina

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 20.6 in direzione Genova, coda di 2 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 16.5 in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 34.25 in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 120.7 in direzione Milano, coda di 3 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova, il casello di Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 0 in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 12.6 in direzione Genova, coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 8.7 in direzione Genova Voltri, coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 3.2 in direzione Gravellona Toce, coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36.7 in direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

La situazione del traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do