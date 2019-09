Dir Vino al Forte di S. Tecla: oggi, domani e domenica tariffe taxi con sconto

Tariffe speciali della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 per partecipare, il prossimo fine settimana, a due eventi che animeranno le delegazioni cittadine: lo spettacolo itinerante “Dir Vino – non c’è mistero che un bicchiere di vino non possa svelare” a Forte Santa Tecla nel quartiere di San Martino (la prima venerdì 13, con repliche sabato 14 e domenica 15) e sabato 14 settembre la festa per i 10 anni del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto con street food e musica (dalle 11 alle 24).

Per raggiungere Forte Santa Tecla, sarà possibile prenotare corse a prezzi scontati e fissi chiamando il 5966 con partenza e ritorno da piazza Verdi stazione Brignole e piazza Martinez (15 euro) con l’utilizzo della parola chiave “Santa Tecla”.

Per raggiungere il mercato Ortofrutticolo, sono previsti collegamenti con cavalcavia via A. Carrara, piazza De Ferrari, piazza della Vittoria o stazione Brignole, stazione Principe piazza Vittorio Veneto, hotel Mediterranée Pegli, park taxi via Travi Sestri Ponente.

La modalità operativa prevede la chiamata radio allo 0105966 con l’utilizzo della parola chiave “Mercato”.

Tutte le tariffe e i percorsi sono consultabili alla pagina web 5966.it/tariffe-eventi.