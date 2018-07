Dimissioni Serafini, Pd: sindaco Bucci incapace di gestire gruppo e fare gioco di squadra

“Apprendiamo dagli organi di informazione locale delle dimissioni dell’assessore alla Cultura, Elisa Serafini, che sarebbero arrivate dopo l’ennesimo diverbio all’interno della giunta Bucci, dove in questi ultimi giorni non sono mancati scontri e dissapori, ultimo in ordine di tempo quello di ieri tra sindaco e vicesindaco sulla questione AMT. Evidentemente Bucci è incapace a fare gioco di squadra e a gestire il gruppo“.

Lo ha dichiarato stasera la capogruppo comunale del Pd Cristina Lodi.

“In questa situazione – ha aggiunto Lodi – la Lega prende sempre più campo e condiziona le scelte politiche del sindaco. A questo punto, con le dimissioni improvvise dell’assessore Serafini, il settore della Cultura rischia un ennesimo grosso arresto, dopo una cattiva gestione ad esempio su Ducale, Villa Croce e Cresta Festival.

Quello che è accaduto in giunta oggi non può essere derubricato a una ‘lite in famiglia’ ma rappresenta l’emergere di una crisi politica profonda in settori strategici per i genovesi, crisi della quale la città rischia di pagare le conseguenze”.

