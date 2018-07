Spina nel fianco, assessora Serafini sbotta in giunta contro Bucci: verso le dimissioni

Spina nel fianco verso imminenti dimissioni? Ancora uno scontro durissimo con il sindaco Marco Bucci oggi in giunta sulla valutazione di un progetto. L’assessora comunale alla Cultura Elisa Serafini, anziché calmarsi, stavolta si è alzata ed è uscita dalla riunione sbattendo la porta.

In sostanza, la “ragazza della Genova bene di Albaro” e liberal pro UE, favorevole al patrocinio al Gay pride (non concesso da Bucci) e ormai considerata sempre più vicina al governatore ligure Giovanni Toti, con il suo gesto ha fatto capire di essere vicina alle dimissioni dalla giunta di centrodestra a trazione leghista, che con la storica vittoria del 25 giugno 2017 ha liberato Genova dall’ultradecennale dominio di Pd e sinistra.

La lettera formale di dimissioni al momento non risulta ancora inviata, ma i bene informati riferiscono che il sindaco Bucci difficilmente potrà accettare atteggiamenti simili da parte di una persona nominata nella sua squadra per lavorare “nell’interesse esclusivo della Città di Genova”.

Mentre in serata si attende una dichiarazione ufficiale di Serafini, altri rumour la darebbero in partenza verso Milano per ricoprire un ruolo in Regione Lombardia oppure verso la più vicina piazza De Ferrari presso Regione Liguria. Tuttavia, dopo la performance di oggi a Tursi, qualcuno dubita che queste voci possano diventare realtà. Staremo a vedere.