DARK FRIDAY

Tutti i venerdì, fino alla fine di agosto, si mangia e beve in allegria nel luogo più buio di Genova!

Atmosfera e musica accenderanno le emozioni permettendo di trascorre un momento piacevole insieme alle guide.

Dialogo nel Buio è la mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria.

A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità̀ che, in completa sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto.

Dialogo nel Buio è un invito a scoprire questa nuova dimensione multisensoriale che diventa dialogo interiore e scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo.

I prezzi sono a consumazione ed è possibile abbinare la visita al percorso multisensoriale previa prenotazione.

Alle ore 18 percorso al buio + degustazione: 10 euro ad adulto + consumazione (bevanda alcolica/analcolica con stuzzichini serviti al tavolo)

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30: OPEN BAR al buio con prezzi a consumazione (bevanda alcolica/analcolica con stuzzichini serviti al tavolo). Non si effettua il percorso. Ultimo ingresso ore 19.45.

È consigliata la prenotazione al tel. 010.0984510 – info@dialogonelbuio.genova.it

Orario giugno-luglio-agosto: lunedì ore 11.30-19 (ultimo ingresso ore 18.00); martedì-domenica ore 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). I venerdì e i sabato chiusura alle ore 20 (ultimo ingresso alle ore 19.00)

www.dialogonelbuio.genova.it

Prezzi:

Adulti 10 euro; ridotti (bambini 5-12 anni; militari e invalidi; over 65) 7 euro; gruppi (min 20 persone) 7 euro.

Dialogo + Galata Museo del Mare adulti 16 euro; ridotti 11 euro

Dialogo + Galata Museo del Mare + sommergibile Nazario Sauro adulti 22 euro; ridotti 17 euro

Dialogo nel buio + sommergibile Nazario Sauro adulti 13 euro; ridotti 10 euro

Il Venerdì dei Genovesi

Ogni venerdì i residenti di Genova e provincia possono visitare la struttura alla tariffa di € 5 (solo per gli adulti). I genovesi possono vivere la straordinaria esperienza di vivere una giornata tipo in totale assenza di luce, mettendo in gioco per 45 minuti la propria multisensorialità.

Presentandosi alla biglietteria di DIALOGO NEL BUIO con il proprio documento di identità dove viene riportata la residenza a Genova.