Parte a Ceriale la nuova rassegna “Cinema in Spiaggia”

A Ceriale il ritorno del cinema estivo e all’aperto

Successo per la prima serata dedicata ai bambini

Grande successo per la prima serata della nuova rassegna estiva “Cinema in Spiaggia”, organizzata dall’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Ceriale e dedicata a proiezioni cinematografiche per bambini.

L’evento si è svolto nella spiaggia davanti a piazza della Vittoria, un “ritorno all’antica” con il proiettore e il cinema estivo all’aperto: “Davvero un bel inizio, la spiaggia era gremita di bambini e genitori, tante persone in piedi per assistere al film (Zootropolis) – afferma l’assessore comunale Eugenio Maineri -. Ho sempre creduto in questo progetto, per anni, per varie ragioni, non sono riuscito a concretizzarlo, ma ora, finalmente, con questa amministrazione ho trovato il giusto supporto e sono riuscito a inserire nel nostro ricco calendario di eventi e manifestazioni una iniziativa sicuramente apprezzata”.

“A fine serata, infatti, tante mamme e papà, soprattutto turisti, si sono complimentati per questa iniziativa riservata ai bambini” aggiunge l’assessore Maineri.

“Quest’anno ci siamo indirizzati su manifestazioni ed eventi per tutte le fasce di età, non mancheranno serate di liscio e orchestra così come concerti e dj set per i più giovani”.

“Siamo soddisfatti della nostra programmazione estiva, per tutti i gusti e tutte le generazioni, attrattive che sicuramente porteranno a Ceriale persone dai comuni limitrofi e che saranno piacevole divertimento per i nostri ospiti dell’estate 2019”.