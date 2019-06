Zio Vanja in scena a Genova

Venerdì 28 giugno alle 20.30 presso lo Stradanuova Teatro Auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi 18 a Genova

I Cantieri Teatrali Dioniso vanno in scena con un nuovo spettacolo: Zio Vanja, dramma di Anton Pavlovič Čechov e considerato una delle sue opere più importanti. Si tratta di una rappresentazione di una realtà familiare intrisa di odio e di rancori inespressi.

Interpreti dello spettacolo:

Tea Bizzarri, Carlo Camisetti, Chiara Inchingolo, Fioravante Orefice, Alessandro Rocca, Marco Tulipano, Silvana Venturini.

La regia è affidata ad Alessandra Frabetti, attrice professionista e docente di recitazione con prolungata esperienza alle spalle e importanti traguardi e collaborazioni come quelle con Antonio Albanese e Carlo Vanzina. Oggi porta in scena e dirige gli attori in questa intricata trama familiare la cui tranquillità viene turbata improvvisamente dall’arrivo di un illustre professore che getta i personaggi in un vortice di desideri non concretizzati e insoddisfazione.

La stessa regista dello spettacolo, Alessandra Frabetti, ci tiene a comunicarci le sue note: “Ogni volta che si pensa a creare uno spettacolo con un gruppo di allievi attori, la tentazione cechoviana è forte. Tutti i suoi testi teatrali rappresentano l’opportunità per mettersi in gioco su più livelli. Innanzitutto permettono di esplorare un’ampia gamma emotiva, sempre profondamente umana, scevra per lo più da giudizi di carattere moralistico; così come consentono di individuare molti insospettabili appuntamenti comici, che rendono le sue pièces estremamente vivaci, al di là dell’esiguità del plot. Per la classe di recitazione di questo anno accademico 2018-2019, i Cantieri teatrali Dioniso hanno scelto Zio Vanja nella agile riduzione di Carlo Sciaccaluga: uno studio che vede alla prova un gruppo tutto nuovo (o quasi) rispetto al precedente, che l’anno scorso si misurò solo con i primi due atti, un gruppo di lavoro decisamente stimolato e stimolante, che con grande disponibilità e tenacia cerca di attraversare i molteplici stati d’animo, approfondendo sia le complesse identità dei personaggi sia le loro intenzioni, anche le più sommerse, che il capolavoro cechoviano ci offre. ”

Il palcoscenico scelto è quello dello “Stradanuova Teatro Auditorium” di Palazzo Rosso, un giovane spazio nel cuore della città della Lanterna.

Ingresso a offerta libera. E’ gradita la prenotazione mandandoci una email a cantieriteatralidioniso@gmail.com

Zio Vanja, Venerdì 28 giugno ore 20.30, Stradanuova Teatro Auditorium, Palazzo Rosso

Via Garibaldi 18, Genova

CANTIERI TEATRALI DIONISO

Direzione Monica Avolio

Sede e segreteria: Via Al Ponte Calvi n.6/2D, 16124 Genova

INFO E CONTATTI

Tel. +39 393 7621131

Email: cantieriteatralidioniso@gmail.com

www.cantieriteatralidioniso.com