Design Innovation Award: premiata l’eccellenza e l’innovazione al 64° Salone Nautico

Dieci categorie e tre premi speciali per progetti distintivi

Ieri sera, venerdì 20 settembre, nella suggestiva cornice dello storico Palazzo della Borsa di Genova, si sono tenute le premiazioni della quinta edizione del Design Innovation Award. Questo prestigioso riconoscimento, istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, celebra l’eccellenza, l’innovazione e la sostenibilità nel mondo della nautica. L’evento è diventato in breve tempo un appuntamento internazionale imperdibile, promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico di Genova e i loro prodotti più innovativi.

Una giuria di esperti premia l’innovazione nel design nautico

La cerimonia, moderata dall’architetto e giornalista Silvia Botti, è stata inaugurata dai saluti del sindaco di Genova, Marco Bucci, e di Paolo Corsilia, membro della Giunta della Camera di Commercio. A seguire, sono intervenuti Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, e Andrea Razeto, Presidente de I Saloni Nautici.

Maria Porro – Presidente del Salone del Mobile.Milano e figura di spicco nel panorama del design internazionale – ha presieduto la giuria, composta da esperti nazionali e internazionali di vari settori. Questa giuria ha valutato quasi 100 candidature, un numero significativo che conferma il dinamismo del settore nautico.

Un legame tra due mondi: yacht design e arredamento

“Presiedere per la seconda volta la giuria del Design Innovation Award è un onore,” ha dichiarato Maria Porro. “Esistono molte somiglianze tra il design degli yacht e quello dei mobili, ma anche differenze che offrono opportunità di crescita per entrambi i settori. Questo legame tra il Salone del Mobile e il Salone Nautico di Genova è sempre più forte e importante.”

Porro ha inoltre ringraziato la giuria per il loro impegno nel visitare tutti i candidati, sottolineando come valori quali qualità, ricerca, innovazione e design siano condivisi da entrambe le industrie.

Hanno composto la giuria: Andrea Ratti – Executive Director MSc. Yacht Design Politecnico di Milano, Andrana Monk, fondatrice di Monk Design, Carlo Cameli, Presidente Yacht Club Italiano, Franco Michienzi – Direttore di Barche, Nabil Farhat – Direttore The World of Yacht, Robin Edman – Designer ed ex-Presidente del Bureau of European Design Associations e Luisa Bocchietto – Architetto, designer e Componente Comitato d’Indirizzo DIA.

Dieci le categorie degli award oltre a tre Premi Speciali – Innovazione, Carriera e Talento – assegnati a progetti particolarmente distintivi per originalità, sostenibilità e impatto sociale.

I vincitori

NATANTI A VELA O A MOTORE

Frauscher 1017GT 2nd Edition di Frauscher Italia

Motivazione: superba esecuzione, raffinatezza del design, estetica funzionale e proporzioni equilibrate.

IMBARCAZIONI A VELA – FINO A 14M

Dufour 44 di Dufour Yachts

Motivazione: design audace con interni spaziosi e rivisti, ottenuti riequilibrando le proporzioni.

IMBARCAZIONI A VELA – OLTRE 14M

Y8 di Yyachts GMBH

Motivazione: raffinata eleganza d’interni ed esterni, con particolare attenzione ai dettagli.

IMBARCAZIONI A MOTORE – FINO A 14M

Saxdor 340 GTWA di Saxdor Yachts

Motivazione: walk-around compatto con molte funzionalità e godibili della luce naturale.

IMBARCAZIONI A MOTORE – OLTRE 14M

Seadeck 7 di Azimut

Motivazione: uno yacht ibrido che integra soluzioni sostenibili con una nuova visione collaborativa.

MENZIONE D’ONORE

Swan Arrow di Nautor Swan Srl

Un elegante mega tender che si apre in una generosa terrazza e offre eleganti interni.

SUPERYACHT – OLTRE 24 M

SP92 di Sanlorenzo

Motivazione: un altro splendido layout esterno e grandiosi spazi interni.

UNITÀ PNEUMATICHE

Scanner Envy 1500 di Seascan Marine Srl

Motivazione: un gommone non convenzionale che rivela una inaspettata spaziosa cabina.

MULTISCAFI

LAGOON 60

Motivazione: un catamarano di carattere, dal lay-out fluido, che trasmette calma e sicurezza.

ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI

Mercury Avator 75 & 110 di Mercury Marine

Un prodotto dal design elegante, che indica la visione futura per la propulsione.

MENZIONE D’ONORE

Ride di Seakeeper

Motivazione: regolazione ottimale della navigazione grazie a un software rivoluzionario e un sistema di stabilizzazione guidato da sensori.

ELETTRONICA E SOFTWARE DI BORDO

Alpha Performance di Raymarine Italia

Motivazione: display grafico estremamente intuitivo in una forma elegante.

PREMIO ALL’INNOVAZIONE

MPX Impact di Musto

Motivazione: design unico e rivoluzionario che guarda oltre le soluzioni convenzionali, usando materiali e metodi innovativi per la protezione da impatti tipici della navigazione oceanica.

PREMIO ALLA CARRIERA

Solaris Yachts

Il Comitato d’Indirizzo del Design Innovation Award ha deciso di assegnare il Premio Speciale alla Carriera, celebrando il cinquantesimo anniversario del cantiere, per il continuo impegno nel design e nell’innovazione.

Al termine della cerimonia di premiazione gli ospiti sono stati accompagnati da un dj set, e da Kety Fusco, originale artista che ha ipnotizzato il pubblico con la sua arpa elettrica.

Partner della serata sono stati Roche Bobois, Eberhard & Co., Genova Gourmet & Bartender.

