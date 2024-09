Genova si prepara ad accogliere The Ocean Race Europe 2025

Presentata la seconda edizione della regata: focus su sostenibilità e oceani

Genova è pronta a ospitare, per la seconda volta, The Ocean Race Europe 2025, una regata che vedrà i migliori velisti d’altura competere sul mare. Questo evento segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra la città e The Ocean Race, iniziata con The Ocean Race Summits, proseguita con la prima edizione di The Ocean Race Europenel 2021, e culminata lo scorso anno con The Ocean Race Genova The Grand Finale, al Waterfront di Levante.

La leadership di Genova per la protezione degli oceani

La presentazione si è tenuta oggi al Waterfront di Levante nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova. Genova ha assunto un ruolo di leadership nella protezione degli oceani grazie a The Genova Process, una serie di seminari che hanno portato alla presentazione di principi a sostegno dei diritti degli oceani alle Nazioni Unite.

«The Ocean Race Europe è un’opportunità straordinaria per promuovere la nostra città all’insegna della sostenibilità ambientale e della salute degli oceani – ha dichiarato il vicesindaco di Genova – Consolidiamo così un format che ha avuto origine qui nel 2021».

Collaborazione internazionale per la tutela degli oceani

Richard Brisius, Chairman di The Ocean Race, ha sottolineato l’importanza di questo evento: «The Ocean Race Europe 2025 rappresenta un’ottima occasione per continuare il lavoro avviato con The Genova Process. In collaborazione con la Missione Restore Our Ocean and Waters dell’Unione Europea, l’evento promuoverà una relazione più rispettosa tra l’uomo e l’oceano, evidenziando la necessità di maggiore ricerca scientifica e di sinergia tra scienza, politica e istruzione».

Una nuova tappa nel percorso di Genova

L’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova ha espresso entusiasmo: «Sono felice di riprendere il cammino iniziato nel 2021 con la prima edizione di The Ocean Race Europe e proseguito con il Grand Finale lo scorso anno. Oggi aggiungiamo un altro tassello importante con la partecipazione di Genova come città ospitante per la prossima edizione».

L’assessore ha inoltre sottolineato il ruolo chiave degli eventi sportivi come The Ocean Race per la promozione turistica della città e l’importanza della cultura del mare e della sua salvaguardia, già iniziata con il Genova Process.

Un’esperienza indimenticabile con le barche foiling IMOCA

La competizione sarà spettacolare, con le barche foiling IMOCA guidate dai migliori velisti del mondo. La gara partirà da Kiel, Germania, il 10 agosto, per poi toccare Portsmouth, Regno Unito, e Cartagena, Spagna, prima di arrivare a Genova il 7 settembre. A Genova, il Porto Antico ospiterà dal 3 al 7 settembre l’Ocean Live Park, un evento aperto al pubblico dove sarà possibile incontrare i team e conoscere da vicino l’importanza della tutela degli oceani.

Genova diventa un punto di riferimento internazionale per la vela

«Dopo il Grand Finale del 2023, Genova si conferma come punto di riferimento per la vela con The Ocean Race Europe», ha dichiarato Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa. La gestione delle aree storiche del Porto Antico e delle Darsene del Waterfront di Levante è cruciale per affermarsi ulteriormente a livello internazionale.

Un trofeo sostenibile per la nuova edizione

Durante la presentazione è stato svelato in anteprima anche il nuovo trofeo di The Ocean Race Europe, realizzato interamente con materiali sostenibili, simbolo dell’impegno dell’evento per la tutela ambientale.