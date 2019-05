Derby Savona-Ligorna domenica al Bacigalupo

È giunta al termine la regular season del campionato di Serie D, il Savona giocherà l’accesso ai Play-off con il Ligorna.

Domenica alle 15.00 il Savona scenderà in campo al Bacigalupo e con i genovesi servirà almeno 1 punto per la matematica conferma al 3° posto.

Per spingere i ragazzi alla vittoria ci vorrà il tifo da parte di tutti, per questo la Società ha scelto di unificare il prezzo di tutti i settori a 5 euro.

Oggi, al Picasso di Quiliano, la squadra ha lavorato con grande entusiasmo in vista del prossimo match e domani ancora nel pomeriggio si ritroverà per l’ultimo allenamento prima della rifinitura di sabato mattina.