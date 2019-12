Derby, qui Samp: ripresa intensa degli allenamenti

La Sampdoria ha ripreso in mattinata la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Allenamento suddiviso in tre fasi ierii: nella prima i blucerchiati meno impegnati nelle ultime gare hanno lavorato in palestra e gli altri hanno svolto un riscaldamento atletico; nella seconda, in campo, tutti i disponibili hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate allo sviluppo del possesso palla; nella terza e ultima parte, infine, individuali rigenerativi per i calciatori con il maggior minutaggio e partitelle a tema per tutti gli altri.

Singoli. Sul fronte dei singoli riposo precauzionale a causa di un leggero stato febbrile per Gastón Ramírez; percorsi individuali per Édgar Barreto e Andrea Bertolacci; programma atletico anche sul campo per Federico Bonazzoli; potenziamento in palestra e primo test tecnico-atletico in campo per Fabio Depaoli. Bartosz Bereszynski sta completando a Poznań la prima fase del recupero post-infortunio. Domani, mercoledì, è in un programma una nuova sessione mattutina.