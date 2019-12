Derby, Qui Genoa: rientrato Saponara in gruppo

Sole alto e raffiche di vento con i giri limitati, rispetto alle folate mattutine, in concomitanza dell’allenamento pomeridiano al Centro Signorini.

Agli ordini dei componenti tecnici, dopo la fase di messa in moto a cura dei preparatori, i giocatori hanno lavorato a pieno regime dopo la riunione in sala video. Saponara? Presente. Pinamonti? Idem. Due buone notizie per Thiago Motta nel giorno della notifica delle squalifiche a Pandev (due giornate più una multa salata) e Agudelo (un turno). Tra addestramenti tecnici tra birilli e porticine, con il gruppo suddiviso in due tronconi e la partitella collettiva a campo allargato, la sessione si è conclusa senza contrattempi. Appuntamento a mercoledì.