Derby, Qui Genoa: preparazione divisa in gruppi di lavoro

Dopo la partita con il Lecce lo staff tecnico è tornato a radunare il team al Centro Signorini, per iniziare a orientare la preparazione verso il match con la Sampdoria. Un impegno ridotto per gli elementi che hanno messo nelle gambe più minutaggio contro i salentini, concentrato in sala massaggi, palestra e corse sul terreno di gioco. Per la restante parte del gruppo, integrata da un buon numero di ragazzi della Primavera, programma decisamente più sostanzioso e declinato tra esercitazioni tematiche e una partitella a perimetro ridotto. Al termine il tecnico Nicola ha dato appuntamento a martedì, alla vigilia della stracittadina, per aggiornare il quadro della situazione e per una seduta collettiva.