Derby, Giampaolo: Vincere derby gioia doppia

Il derby della Lanterna si tinge di blucerchiato. La Sampdoria ha da pochi minuti vinto la stracittadina e Marco Giampaolo può sorridere. «Mi aspettavo questa partita – spiega al media ufficiale -, l’avevamo preparata in questo senso. La squadra è stata brava nella pressione, nella responsabilità, abbiamo concesso praticamente niente».

Salto. Una vittoria che sancisce il primato cittadino e rilancia la Samp in classifica. «Questo successo ci permette di rientrare in corsa – prosegue -. Giusto far festa, so il tipo di gioia che siamo riusciti a trasmettere ai tifosi ma dobbiamo pensare alla sfida di sabato. Lì va fatto il salto di qualità: arrivare a Bologna nel modo giusto».

Record. Con la vittoria odierna Giampaolo è l’allenatore doriano meno battuto nei derby. «Il record? Sono contento ma è un bel rischio, perché devi sempre confermarti – conclude -, ma ovviamente vincere quattro derby su sei è un motivo di orgoglio. Grazie alla squadra, al club e ai nostri sostenitori. Il merito è di tutti loro».