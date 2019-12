Derby, già 25 mila tagliandi venduti per sabato sera

Sono oltre 25mila i tifosi / spettatori con il titolo di accesso in tasca, tra abbonati e paganti, per accedere sabato dai varchi del Ferraris e gustarsi lo spettacolo del derby della Lanterna.

La vendita dei biglietti sta procedendo a buoni ritmi con le modalità comunicate. La disponibilità di posti per ora non esclude alcun settore, a esclusione della Gradinata Nord sold-out dall’inizio del campionato. Restano poche opportunità per il Settore 5, e qualche centinaio di biglietti per i Distinti. Un po’ più ampio il ventaglio per la Tribuna (per i posti top in Tribuna Superba consulta qui). Martedì si prosegue al Ticket Office in via al Porto Antico 4, ricevitorie Ticketone e sul sito www.sport.ticketone.it.

Prezzi base (*ridotto: da 8 a 16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore: 100 euro, *50 euro – Distinti: 50 euro, *25 euro – Settore 5: 25 euro, *15 euro. Biglietti Sud e Settore 6 dotazione Uc Sampdoria.