Derby, Ferrero: Tradizione positiva mantenuta

Per poco Massimo Ferrero e Marco Giampaolo non hanno compiuto un’impresa da leggenda: mettere in fila quattro vittorie nella stracittadina sotto la Lanterna. Traguardo sfiorato, vista la mole di gioco sviluppata dalla Sampdoria. «È un po’ un’occasione perduta – dice alle telecamere il presidente -, malgrado fosse difficile vincere. Perché per il Genoa un punto era già una vittoria, mentre per noi un pari sa più di due punti persi».

Tradizione. Ferrero poi ha parole al miele per tutto l’ambiente: «Giampaolo l’ha preparata nella maniera giusta, come sempre. I derby però sono partite particolari, che possono nascere tonde e morire quadrate. So bene quanto i nostri tifosi ci tengano. E mi sento di ringraziarli perché ci supportano sempre: facile farlo quando si vince, ma i nostri lo fanno anche quando si perde 3-0. Per questo avrei voluto regalargli una quaterna. Ma la mia tradizione derbyana resta sempre molto positiva».