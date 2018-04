Derby, Giampaolo: Superiori al Genoa

«Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto ma non possiamo accontentarci». Marco Giampaolo sa quanto di buono ha dimostrato fino a qui la Sampdoria 2017/18, capace di eguagliare con largo anticipo il monte-punti di una stagione fa (48). Resta un pizzico di rammarico però per non aver portato a casa la vittoria nella stracittadina. «Alla squadra non posso rimproverare nulla – dice il mister -, ci abbiamo provato. Anche se in maniera non pulitissima».

Firma. «Il Genoa ha tentato in tutti i modi di impedirci di giocare – va avanti l’allenatore -, difendendo allo stremo. Anche l’arbitraggio ha concesso molto, perfino ai limiti del regolamento. La Samp in queste due stagioni è stata la migliore nei derby: ne abbiamo vinti tre e pareggiato uno. Andasse sempre così ci metterei la firma».

Europa. Un punto che consente di stare davanti all’Atalanta, ma non di acciuffare la Fiorentina. Il tecnico commenta così la situazione in zona-Europa: «Noi siamo lì, non invitati al tavolo dell’alta classifica. Le motivazioni ci sono, abbiamo solo accusato una settimana no. Chi sarà più bravo alla fine godrà».