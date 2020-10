Derby della Lanterna, pronta la vetrina di Genova

Mancherà il pubblico all’appello. Già. L’ingrediente forse più gustoso, quel quid in più, di ogni Derby della Lanterna per lo spettacolo che la città mette in campo in queste occasioni. Uno spettacolo di folklore, gente, tifo, partecipazione. Tutti incollati alle tv. Già. Come per l’ultima sfida dello scorso luglio. E’ l’effetto dei tempi che viviamo. Le immagini della stracittadina viaggeranno sulle gambe, il segnale intercettato dai broadcaster. Dirette, repliche, differite. Decine di nazioni in giro per il mondo. Una di quelle partite per cui accomodarsi sul divano e spegnere i disturbi a cui la vita ci connette. I rumori arriveranno da fuori. Già. Dalle case e dai condomini. In attesa di scollinare, prima o poi, l’emergenza e rivedere le bandiere sulle gradinate del Ferraris