Samp, Ranieri: Il derby di Genova è passione

«Il derby è passione». Claudio Ranieri sintetizza così la partita delle partite per la città di Genova. «Una gara a sé che azzera valori, posizioni in classifica e precedenti – prosegue il mister dal “Mugnaini” di Bogliasco all’antivigilia della sfida con i rossoblù -. Il bello del derby è proprio questo: vale tre punti come ogni altra gara ma non è una gara come le altre perché in palio c’è la supremazia cittadina».

Avversario. I rossoblù sono reduci dal k.o. interno con l’Inter in campionato e dal successo sul Catanzaro, che permetterà una nuova stracittadina nel quarto turno della Coppa Italia. «Affronteremo un avversario con idee chiare – sottolinea una volta di più l’allenatore blucerchiato -, il Genoa sa far girare bene il pallone: è una sfida diversa da quelle affrontate finora, ci vorrà massima attenzione».

Tifosi. «Il derby della Lanterna è tra i più passionali che abbia mai affrontato in carriera – conclude Ranieri -. Purtroppo il pubblico non potrà essere presente allo stadio, lo accettiamo per il difficile momento che stiamo vivendo, ma sappiamo che i tifosi saranno chi davanti alla tv chi con l’orecchio rivolto alla radio a spingerci da casa e speriamo che alla fine possano sorridere quelli della Samp».