Derby, Blessin sul Genoa: Siamo concentrati sull’obiettivo

Blessin presenta il suo primo derby della Lanterna che varrà buona parte della stagione.

“E’ uno spareggio per evitare la retrocessione -ha ammesso il tecnico del Genoa – e la situazione di classifica non si può discutere anche se loro hanno cinque punti di vantaggio e volendo potrebbero accontentarsi del pareggio”.

“Ma contano i tre punti ed è una partita troppo importante. I miei giocatori sono consapevoli del valore di questa gara, sono tutti concentrati ma non bisogna avere troppa pressione. Nel calcio serve il cuore caldo e la testa fredda, chi troverà la via giusta vincerà questa partita e lo farà con la testa”.

“Sarà un derby tradizionale, combattuto, con sana aggressività in campo e con molti duelli. E poi sarà vissuto sugli spalti dalle famiglie magari divise anche tra mogli e mariti – ha sottolineato -. Della Sampdoria Abbiamo analizzato le ultime gare e visto che hanno giocato con più moduli. Per questo abbiamo studiato le mosse per poterli mettere in difficoltà. Domani non dovrà mancare l’aggressività ma anche la precisione e la qualità, perché se recuperi il pallone devi riuscire a fare l’ultimo passaggio preciso per poter andare a rete”.