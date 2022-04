Spezia-Lazio, solo successo biancocelesti in Serie A

Tutte e tre le gare di Serie A tra Spezia e Lazio si sono concluse con un successo dei biancocelesti, ma con entrambe le formazioni a segno – 6-1 è il risulato della gara d’andata, lo scorso 28 agosto allo Stadio Olimpico. Quest’ultimo rappresenta la sconfitta più pesante subita finora dai liguri nel massimo torneo.

Lo Spezia è una delle quattro squadre contro cui la Lazio ha sempre vinto (insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor), tra quelle affrontate almeno in tre occasioni dai biancocelesti in tutte le competizioni dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/30).

La Lazio ha vinto tutte le ultime sette gare di campionato contro squadre liguri, segnando nel parziale una media di 3.3 reti a incontro.

Sul fronte opposto, lo Spezia non ha ma vinto nelle sette sfide di Serie A contro le squadre della Capitale (1N, 6P), subendo sempre almeno un gol nella serie (19 in totale, 2.7 a match) e restando a secco nelle due più recenti (entrambe contro la Roma).