Derby -1, le parole alla vigilia dei due Mister

Juric: “Siamo molto determinati, ho fiducia” – Giampaolo: “Gara sentita sul piano delle emozioni”

Poco più di 24 ore al “Derby della Lanterna”. Le due squadre, dopo una intensa preparazione durata quasi due settimane, sono pronte alla sfida che vale per i tifosi un campionato intero.

In mattinata hanno parlato i due mister, Ivan Juric e Marco Giampaolo.

Entrambi sono apparsi fiduciosi e determinati, certi che la stracittadina non tradirà le attese.

QUI PEGLI – L’allenatore genoano dal Quartier Generale di Pegli ha parlato a ruota libera ai microfoni di Pianetagenoa1893.net.: “La squadra arriva bene al derby – ha detto Juric – ed abbiamo anche recuperato Sandro. Durante questi giorni è stato fatto un grande lavoro, tanto che i ragazzi hanno fatto a gara, positivamente, per mettermi in difficoltà sulla scelte su chi mandare in campo. Come vedo la mia squadra? Sinceramente credo che a volte difettiamo in cattiveria agonistica, dovremmo averne di più. Il gruppo mi piace molto e sono convinto che giocheremo un grande derby”.

– Mister, la chiave per vincere il derby?

“Dovremo assolutamente non gettare la minima occasione che ci capiterà, lavorando poi per limitare quelle della Sampdoria. Ricordo che in special modo i derby possono essere decisi da episodi. Ed io penso positivo, perché la sfortuna che abbiamo avuto in questo periodo è passata.”.

– Capitolo acciaccati…

“Abbastanza soddisfatto. Nessun squalificato ed ai box ci sono soltanto Dalmonte e Favilli, entrambi in ripresa. Per la squadra da mandare in campo, devo ancora decidere tra Veloso e Sandro. Entrambi dal primo minuto? Sono reduci da problemi fisici, sarebbe rischioso. Inoltre è tornato abile ed arruolato Spolli, e non è male per il reparto difensivo”.

– Ci saranno splendide coreografie…

“Come sempre quando si affrontano Genoa e Samp. Una bella atmosfera, di gioia e sport. Speriamo di primeggiare, per noi e per i nostri tifosi che ci stanno sempre vicini. Chiudo dicendo che il Genoa è squadra imprevedibile perché formata da atleti con queste caratteristiche, capaci di tutto”.

QUI BOGLIASCO – Marco Giampaolo è tranquillo. Nella tradizionale conferenza stampa del giorno prima ha parlato del derby, ai microfoni di Sampdorianews.net, voce autorevole tra i sostenitori blucerchiati.

“Intanto mettiamo in preventivo – dice l’allenatore della Samp – che il Genoa è una squadra aggressiva che rispetto molto. Sarà importante adattarci al loro tipo di partita, senza snaturare il nostro gioco. So e sappiamo tutti che il Derby ha un valore sportivo immenso per Genova; chi l’ha vissuto sa perfettamente che è una partita particolare, bella da vivere e naturalmente se possibile da vincere”.

– Situazione indisponibili?

“Diversi li abbiamo rimessi in sesto negli ultimi due giorni. Qualcuno ha recuperato… ho ancora qualche dubbio sulla formazione da mandare in campo. I ragazzi sentono il derby, è più si avvicina le emozioni aumentano, l’adrenalina sale. Noi ed il Genoa arriviamo da tre sconfitte consecutive, e per questo ritengo che per tutti la sosta sia stato un vantaggio che ci ha consentito di resettare e ripartire da zero.

– Che Genoa si aspetta?

“Più che dei cugini, mi aspetto una Samp che giochi come sa giocare. Non è proprio il caso di cambiare tipo di gioco perchè si gioca il derby; agonismo ok, ma desidero che la squadra giochi a calcio”.

– Proprio gli ultimi passi falsi della squadra fanno paura ai tifosi…

“Per chi gioca questo sport la paura non deve esistere, perché ogni gara è a sé, diversa da tutte le altre. É il bello del calcio. Io del resto faccio affidamento sulla mia squadra”.

– Come vede il Genoa?

“E’ squadra ostica, tignosa e aggressiva, che gioca molto negli spazi. Il loro spirito, che ormai conosco, è sempre battagliero, non buttano via la palla. E’ una squadra che rispetto molto, come del resto il loro l’allenatore; ma io ho piena fiducia nella mia Sampdoria…”.

Franco Ricciardi