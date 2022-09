Depositi chimici, il 15 marzo udienza al Tar per il ricorso dei cittadini

E’ stata fissata al 15 marzo 2023 l’udienza al Tar riguardo il ricorso avanzato da un comitato di cittadini di Sampierdarena contro l’insediamento dei depositi chimici a Ponte Somalia che prevede, quindi, il trasferimento dalla sede attuale di Multedo.

A comunicarlo il presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi (M5s).

Nell’udienza del 15 marzo verrà accorpato anche il ricorso di Grimaldi Euromed (Gruppo Grimaldi).

“Prima di quella data i passi da compiere sono ancora molti e impegnativi, sono in costante contatto con i nostri legali e ingegneri ambientali e anche la prossima settimana ci riuniremo per studiare le future mosse.

Lo sversamento avvenuto ieri nel Varenna, non solo dimostra i problemi che esistono negli impianti di qualsiasi tipologia, ma anche ciò che può succedere durante il trasporto la cui sicurezza nessuno potrà mai garantire.

E’ questo il momento di stare uniti e sostenere la battaglia, io sarò sempre in prima linea e farò tutto quello che è in mio possesso per fermare questa follia, teniamo alta la guardia.”

Il presidente del Municipio chiede anche che chi si deve ancora esprimere, in merito, ovvero vigili del fuoco, capitaneria, Mise, lo faccia. Non sarebbe neppure ancora stata specificata la via dove verrebbe spostato il deposito.

Nel mentre il Comune di Genova è in attesa di porter mostrare i progetti delle aziende.