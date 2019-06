Demolizione Ponte | Le dichiarazioni AD di RINA Consulting e video

In merito all’inizio delle operazioni di demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi, Roberto Carpaneto, AD di RINA Consulting S.p.a., società responsabile del project management e della direzione dei lavori, ha dichiarato: “La soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione di oggi è grande, poiché questa fase della demolizione è davvero molto delicata e ha delle specificità uniche, come la dimensione dell’opera e l’utilizzo di azioni di mitigazione imponenti, come mai in passato, che hanno permesso il contenimento della diffusione delle polveri. Ancora una volta, l’estrema attenzione nei calcoli ha portato a verifiche tecniche precise ed affidabili che hanno contribuito al corretto svolgimento delle operazioni. Per noi, assicurarsi che i molti attori di un progetto così complesso si muovano all’unisono verso l’obiettivo comune, nel rispetto dei tempi e nel massimo della sicurezza è un compito sfidante. Al contempo, il nostro ruolo di project manager ci dà il privilegio di essere tra i pochi soggetti che, non solo testimoniano la continua evoluzione del cantiere e dello skyline della città, ma che saranno coinvolti fino a quando il nuovo viadotto prenderà vita”.

RINA Consulting è stata scelta dalla struttura commissariale per il coordinamento progettuale, la direzione lavori, il controllo qualità e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la demolizione del ponte Morandi e la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera.