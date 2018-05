Deiva Marina, tragico omicidio-suicidio pianificato da tempo da coppia anziani

Tragico omicidio-suicidio di una coppia di anziani ieri sera a Deiva Marina. Secondo gli ultimi accertamenti degli investigatori, i due pensionati avrebbero pensato e pianificato da tempo il gesto estremo.

Piero Pollero, 73 anni, di Quiliano, ed Elisa Larovere, 80 anni, imperiese, ma residenti ad Ameglia, hanno messo fine alla loro vita così: lui ha sparato a lei in auto e poi ha rivolto l’arma contro di sé.

Una nipote, che martedì li aveva contattati al telefono, aveva capito che c’era qualcosa di grave che non andava e, preoccupata, aveva avvertito i carabinieri.

Gli investigatori, quindi. li avevano rintracciati a Deiva Marina e la coppia aveva raccontato che andava tutto bene e stavano andando a mangiare una pizza.

Poi, improvvisa, la tragedia. Pollero, ex skipper, sarebbe stato affetto da una patologia cardiaca. Per anni la coppia aveva vissuto in Costa Smeralda. Da alcuni anni erano tornati in Liguria.

A segnalare al 112 l’auto con i cadaveri ieri è stato un passante.