Dopo la maratona notturna dell’altra notte, finita ieri alle 7, in cui, come annunciato dal viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi si è riusciti a far approvare “tutti gli emendamenti”, stamane si è iniziata alla Camera la discussione per la conversione in legge del Decreto Genova.

La seduta è stata trasmessa in diretta dal canale satellitare della Camera dei Deputati.