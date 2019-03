Debutto Maps in Borsa | Prezzo Ipo 1,90, in preapertura a 2,85 euro

Oggi Borsa Italiana ha dato il benvenuto su Aim Italia alla matricola Maps Spa, azienda attiva nel settore della digital transformation, attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di software per l’analisi dei big data, necessari alle realtà aziendali per la pianificazione delle attività.

In fase di collocamento, Maps S.p.A. ha raccolto 3,5 milioni di euro, cinque volte rispetto al quantitativo di azioni offerto.

La società presenta una capitalizzazione di mercato pari a 16 milioni circa e un flottante pari al 26,54% del capitale sociale (assumendo un esercizio integrale dell’opzione greenshoe). Nel 2018 la società ha registrato ricavi per 16,7 milioni.

Maps S.p.A. è stata assistita da BPER Banca in qualità di Nominated Advisor, Global Coordinator e Specialist dell’operazione.

Questa mattina il prezzo IPO era pari a 1,90 euro, mentre in preapertura è indicata a 2,85 euro. (nella foto: Giuseppe Franceschelli, Head of Strategic Relationships and Alliances di Maps alla presentazione in Borsa).