De Paoli: battaglia vinta, corso di laurea in Fisioterapia resta alla Spezia

“La Spezia non perderà il corso di laurea in Fisioterapia. Un importantissimo risultato per la nostra città”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Giovanni De Paoli (Lega) che ha espresso la sua soddisfazione per la decisione assunta dall’Università degli Studi di Genova di non cancellare il percorso formativo nella sede spezzina.

“Sarebbe stata – ha aggiunto De Paoli – una grave perdita per lo sviluppo del nostro territorio, visti e considerati anche i progetti e gli investimenti fatti per il potenziamento delle strutture universitarie presenti sul territorio spezzino.

Da tempo, infatti, vengono dedicate energie per la realizzazione di una sede universitaria idonea ad accogliere tutti i corsi di laurea già presenti sul territorio e con l’intenzione di implementare la stessa offerta formativa.

Per questo motivo, mi sono fatto promotore di un ordine del giorno che è stato approvato in consiglio regionale all’unanimità e che ha impegnato Regione Liguria a prendere contatto con gli enti locali della Spezia e gli altri soggetti coinvolti per contrastare la decisione di sospendere il corso di laurea in Fisioterapia.

Si è arrivati alla conclusione sperata, a dimostrazione del fatto che lavorare tutti verso un unico obiettivo, ognuno nel proprio ruolo, resta la soluzione vincente”.