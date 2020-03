Evitare resse: in Usa alimentari sempre aperti e 7-Eleven (H24) assume 20mila addetti

Emergenza coronavirus. Supermercati sempre aperti, anche nei weekend. La parola d’ordine è evitare resse e assembramenti. In Italia come all’estero.

Non solo i 5mila nuovi assunti nei supermercati Coles e Woolworth in Australia, che hanno aumentato le ore di apertura ai clienti, la catena dei negozi H24 7-Eleven Usa nei giorni scorsi ha annunciato l’assunzione di 20mila nuovi dipendenti.

La decisione, hanno spiegato i responsabili dell’azienda, presente in tutto il mondo e in modo diffuso in Australia, Usa e Canada, è stata assunta per far fronte alla crescente domanda per “i nostri prodotti e servizi” offerti, ossia l’apertura dei negozi H24 e 7 giorni su 7.

Inoltre, 7-Eleven ha annunciato di avere avviato una massiccia operazione di sanificazione dei negozi con personale specializzato “per continuare a offrire ai nostri clienti un ambiente sano e sicuro”.

Nei negozi e supermercati statunitensi e canadesi sono state adottate misure per fare rispettare le regole della distanza interpersonale di “sei piedi” ossia circa due metri, come raccomandato dagli esperti del CDC, massima autorità Usa per il controllo della sanità pubblica negli Stati Uniti.