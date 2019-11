De Ferrari, seimila sardine in piazza contro Matteo Salvini cantano Bella Ciao

Secondo gli organizzatori, piazza gremita con seimila “sardine” stasera a De Ferrari.

L’evento anti Matteo Salvini, organizzato per la prima volta in piazza a Bologna come contro comizio a quello del leader leghista per le lezioni regionali in Emilia Romagna, si è ripetuto dalle 18,30 a Genova.

Il tam tam sui social network ha portato in piazza tanti genovesi, che hanno cominiciato a cantare, fra le altre canzoni, Bella Ciao.

Tanti gli slogan contro Salvini e la Lega. Tuttavia, non si sono viste bandiere di partito, vietate dagli organizzatori.

In molti hanno esposto sardine disegnate sui cartoni e urlato “Genova non si Lega”.

Domani, in centro città, è previsto il presidio ambientalista dei giovani di Fridays for future.