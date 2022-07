Ddl Concorrenza, Mai e Piana: stralcio art. 10, Regione Liguria si impegni a difesa dei tassisti

“Sulla difesa di taxi e multi-utility la Lega non fa passi indietro. In particolare, è inopportuno mettere in discussione l’attuale modello di trasporto pubblico locale non di linea, soprattutto in un periodo di crisi caratterizzato dall’aumento del prezzo dei carburanti, dall’aumento dell’inflazione e da tensioni di natura macroeconomica.

L’Europa non ha chiesto la liberalizzazione del settore ed esiste già una norma al riguardo.

La Lega ha quindi presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi in sede di conferenza Stato-Regioni per sostenere lo stralcio dell’art. 10 del Ddl Concorrenza 2022 e l’approvazione dei decreti attuativi della legge n.12/2019”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Alessio Piana.