Marina di Varazze: Eventi in programma dal 7 al 10 Luglio 2022

Giovedì 7 luglio: Plastic Hunt – Caccia alla Plastica! Una giornata dedicata alla cura del mare; – Ristorante Boma | Tommaso Perazzo Jazz Trio.

Venerdì 8 luglio: Life | Celentano Leo Mix.

Sabato 9 luglio: Bar Boma | Dj Set Musica Anni ’80-’90.

Domenica 10 luglio: Raduno Vespa al Mare 2022.

Il lungo weekend in Marina di Varazze, questa settimana comincia con un’iniziativa dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del nostro mare. Giovedì 7 luglio tutti coloro che volontariamente vorranno partecipare alla Plastic Hunt, una vera e propria caccia alla plastica sotto la supervisione dell’Associazione Mekab, potranno poi conferire i rifiuti in due punti di raccolta differenti all’interno dell’area portuale, che saranno poi smaltiti grazie alla collaborazione della SAT di Varazze. L’attività, organizzata dal Comune di Varazze con la collaborazione della Marina di Varazze all’interno delle iniziative progettuali Bandiera Blu, è realizzata dall’Associazione Menkab: il respiro del mare insieme alla Lega Navale Sezione di Varazze e l’Associazione Pesca Sportiva.

Per partecipare ci si può iscrivere via mail oppure recarsi al punto informativo presso la base nautica della Lega Navale Sezione di Varazze e chiedere informazioni al personale dell’Associazione Menkab che forniranno anche guanti e sacchetti della spazzatura per la raccolta e organizzeranno un laboratorio da campo con microscopi dedicati all’osservazione diretta.

Per la raccolta si può uscire in mare con qualunque mezzo nautico di proprietà: canoe, kayak, paddle, imbarcazioni a motore, vela o remi. Gli esperti di Menkab poi differenzieranno, peseranno e conteranno i rifiuti raccolti prima di smaltirli grazie alla collaborazione della SAT di Varazze. Chi non possiede o non intende usare un mezzo nautico, può anche partecipare con la raccolta a nuoto o in spiaggia (presso la base nautica della lega navale verranno distribuiti guanti e sacchetti per la raccolta in sicurezza). Si richiede una mail di conferma per l’organizzazione e per tener conto della partecipazione: info@menkab.it

Come è ormai tradizione, il giovedì al Ristorante Boma è ‘in Jazz’. Questa settimana con Tommaso Perazzo. Dopo essersi diplomato a Genova nel settembre 2015 si è trasferito nei Paesi Bassi per frequentare il Conservatorio di Amsterdam nella sezione Piano Jazz. In questo periodo ha partecipato a workshops musicali, accompagnando tra gli altri Peter Bernstein, Terell Stafford, Ira Coleman; ha avuto inoltre occasione di suonare con la Big Band del Conservatorio in diversi concerti, l’ultimo dei quali diretto dal sassofonista statunitense Bob Mintzer, e partecipare ad alcune competizioni: nella primavera del 2018 ha vinto con il suo trio il secondo premio del concorso “Keep en Eye International Jazz Award” ed il primo come miglior solista. Nel febbraio 2020 è stato selezionato per le audizioni presso l’”Herbie Hancock Institute of Jazz” di Los Angeles, avendo cosí l’opportunità di suonare davanti a una giuria che comprendeva Herbie Hancock, Wayne Shorter e Ambrose Akinmusire tra gli altri artisti.

Venerdì 8 luglio tocca al Life con un nuovo appuntamento del programma ‘Summer in the Jungle’: una serata di grande cabaret e ancora un tributo, questa volta dedicato al ‘grande Molleggiato nazionale’, Adriano Celentano. Ad esibirsi sarà Leonardo Gisonda, in arte Leo Mix. Sul palco fin dagli Anni ‘90 è stato da allora un crescendo di successi insieme a comici celebri come i Fichi d’India, Ale e Franz, Enrico Bertolino.

Sabato 9 luglio, a tutta ‘Dance’ con il Dj Set allestito in serata al Bar Boma. Si ballerà sulle note delle musiche Anni ’80 e ’90.

Infine, domenica 10 luglio, gli appassionati delle due ruote e, in particolare, delle mitiche ‘Vespa’ potranno partecipare o anche solo ‘rifarsi gli occhi’ con il Raduno Vespa che farà tappa in Marina di Varazze per ora di pranzo, dopo una gita nei dintorni di Varazze.

Menkab Il Respiro del Mare – info@menkab.it

Ristorante BOMA – Cena alla carta o con menù degustazione – Per info e prenotazioni: 019 934530

Life! Food & Drink – Per info e prenotazioni: 019 450 9315

Raduno Vespa al mare 2022 – Tel. 3286898422

Fonte: Marina di Varazze